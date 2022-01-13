شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد بالجبهات الشمالية وجبهة مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرري أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد بالجبهات الشمالية وجبهة مأرب. وأضاف التحالف أننا نثمن بطولات ألوية العمالقة ودعم الإمارات لحرية اليمن السعيد. وأوضح أنه تم التحام ألوية اليمن السعيد بألوية العمالقة بجبهة مأرب الجنوبية.

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