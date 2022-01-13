الإعلام الأمني تعلن إصابة امرأة وطفلة باستهداف 'الخضراء'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن إصابة امرأة وطفلة باستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

وأضافت أن الهجوم "ادى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح وسقط احد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية تعمل الان على التأكد من الاصابات والأضرار".

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء اليوم الخميس، للاستهداف بصواريخ عدة.