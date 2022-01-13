'أوميكرون' يسجل ظاهرة جديدة.. قد لا يظهر في فحص الـ PCR

وقال رئيس مختبرات مستشفى المعونات الجامعي في لبنان كريستيان حداد ان "كل شخص يعاني من الاعراض التالية "وجع بالحنجرة والصوت ودرجات حرارة بين (38- 38.5) درجة وفحص الـ"PCR" سلبي عليه ان يحجر نفسه ويعيد الفحص بعد 48 ساعة وبهذا يكون الفيروس قد تكاثر في الجسم واصبح من الممكن ان يظهر في الفحص".واضاف انه "في حال مخالطة شخص اتضح انه مصاب بالفيروس يجب اجراء الفحص بعد 5-6 ايام من المخالطة من اجل زيادة دقة فحص الـ"PCR".

واوضح حداد ان "من الاسباب التي تؤدي الى ظهور فحص سلبي لشخص يعاني من كورونا هو العينة المستخدمة اثناء الفحوص اذا لم تكن كافية وهنا تقع المسؤولية على المختبرات في تجهيز عينات جيدة كفاية لاظهار فحوصات دقيقة وفق الاجراءات الوقائية العالمية".

