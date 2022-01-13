شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد السلام: الرئيس السيسى يعبر عن سياسة مصر الثابتة من بناء علاقات السلم والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كريم عبد السلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كعادته شفافا وصريحا ومتوازنا، ويعبر عن سياسة الدولة المصرية الثابتة، من بناء علاقات السلم والأمن على كافة دوائر الأمن المصرية سواء على الدائرة العربية أو الأفريقية أو المتوسطية.

وأضاف الكاتب الصحفى كريم عبد السلام، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات الخارحية لمصر التي اتسمت بالتعاون والشراكة هي من مكنت الدولة المصرية خلال السنوات العصيبة من استعادة مكانتها مع دوائرها الحيوية وأصبحت مصر مؤثرة في تلك الدوائر.

وتابع الكاتب الصحفى كريم عبد السلام، أنه لا يمكن أحد أن ينكر الحكمة والقدرة التي تحلت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس في التعامل مع أصعب الملفات في تغليب المنطق والقانون الدولى .

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.