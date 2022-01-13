وزير خارجية لبنان: دعم أمريكي لاستيراد الغاز والكهرباء واستثناء من قيود "قانون قيصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبد الله بو حبيب إن المسؤولين الأمريكيين جددوا التأكيد على دعمهم استيراد الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، مع استثناء لبنان من القيود التي يضعها "قانون قيصر".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون؛ لإطلاعه على نتائج الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية والتي تناولت العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بو حبيب أن المسؤولين الأمريكيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأن الموفد الأمريكي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف.

وأشار إلى أنه لمس في خلال المحادثات التي أجراها، دعمًا أمريكيًا واضحًا لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، وذلك من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضًا ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى تشجيع المسؤولين الأمريكيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأكد وزير الخارجية أن المباحثات مع المسؤولين الأمريكيين تناولت مسألة المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة بين القيادتين اللبنانية والأمريكية.