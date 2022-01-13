روسيا تدعو تركيا تفادي الإدلاء بتصريحات غير مدروسة حول كازاخستان

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تتفادى أنقرة الإدلاء بتصريحات غير مدروسة حول كازاخستان، وألا تحاول "الصيد في الماء العكر".

وقالت زاخاروفا ،في تعليقها على بيان مسؤول تركي وصف كازاخستان بأنها "دولة تحررت من القمع السوفييتي"،: "نتوقع من المسئؤلين الأتراك مواصلة الامتناع عن مثل هذا التفكير الخاطئ بصوت عال".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، وفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أن هذا الوضع المأساوي والمعقد والاستثنائي لكازاخستان يتطلب تضافر الجهود، وعدم اغتنامه فرصة للإيذاء والصيد في الماء العكر".