مشاجرة ولاد العم بلون الدم.. قتيل ومصابان في إطلاق نار بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووقوع ضحايا بين قتيل ومصابين بقرية المتانيا دائرة مركز العياط.

وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث بقيادة العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن مشادة وقعت بين أولاد عموم بسبب خلافات مالية تتعلق بقطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الطرف الاول على الثاني أعيرة نارية من سلاحه.

أسفر إطلاق النار عن قتيل ومصابين نقلا إلى المستشفى للعلاج، ويكثف رجال المباحث جهودهم بقيادة الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.