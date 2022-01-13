مؤتمر عربي بالرياض يقر تشكيل لجنة لتطوير اتحاد وكالات الأنباء العربية 

المنامة - ياسر ابراهيم - اُختتمت، الأربعاء، في الرياض أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية التي استضافتها وكالة الأنباء السعودية في الفترة 11 - 12 يناير 2022 م

وشارك في أعمال المؤتمر وكالات أنباء الأردن، الإمارات، البحرين، السودان، عمان، الكويت، لبنان، العراق، موريتانيا، اليمن، قطر، تونس، فلسطين وليبيا، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفقا لوكالة سبأ

وأكد رؤساء الوكالات الأعضاء في الاتحاد مواصلة العمل والتطوير المتواكب مع متغيرات العصر، لا سيما في مجال الإعلام حيث شُكِّلَت لجنة لتطوير اتحاد وكالات الأنباء العربية وتمكينه من تنفيذ النشاطات التي تقررها الجمعية العمومية كل عام برئاسة فلسطين وعضوية الإمارات والأردن وقطر وليبيا ولبنان.

وفيما يتعلق بالشؤون الفنية وتحديث موقع (فانا نيوز) الإلكتروني قرَّرت الجمعية العمومية العودة إلى الأسلوب القاضي بقيام الوكالات العربية ببث أخبارها أو أي عدد منها يوميا في الموقع باستخدام الوسائل الفنية المتاحة، مما سيسهم في تطوير الموقع وإعادته إلى ما كان عليه سابقًا.

وأقرَّت الجمعية العمومية موازنة الاتحاد لعام 2022م،وعقد الدورة الـ 49 لمؤتمر الجمعية العمومية في مدينة أبوظبي بالتزامن مع انعقاد الكونغرس العالمي خلال الفترة 15-17 نوفمبر 2022م.