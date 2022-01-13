بلينكن يؤكد: باب الناتو سيظل مفتوحاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 6:03 مساءً

كرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، القول إن باب حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيظل مفتوحا لقبول أعضاء جدد على الرغم من طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في أوروبا، في محاولة لخفض حدة التوتر، نقلا عن رويترز.

واستمرت المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس في فيينا، اليوم الخميس، في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم في عضويتها 57 دولة، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: “لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان؟”.

هذا وأعلن مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الخميس، أن روسيا لا ترى سببًا لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الدول الغربية “في الأيام المقبلة” بشأن مطالبات موسكو بالحصول على ضمانات أمنية.

وقال ريابكوف في مقابلة تلفزيونية: “لا يوجد سبب للجلوس على طاولة (المفاوضات) في الأيام المقبلة، والاجتماع مرة أخرى وبدء المناقشات نفسها”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أفاد أن المفاوضات في جنيف وبروكسل، على الرغم من الموقف المتصلب للغرب، كانت شبيها بلقاء العمل. وعلق: “كانت المفاوضات شبيهة بالأعمال التجارية. مثل هذا الموقف من الغرب صعب للغاية، متعجرف في مكان ما، لا هوادة فيه، ومع ذلك فقد تم التعبير عنه بهدوء بطريقة لقاء العمل، مما يسمح لنا بالاعتماد على احتمالية أنه تم فهم المفاوضات التي جرت في واشنطن”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية تتماشى مع توقعات موسكو وقال: “سارت المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية كما هو متوقع. أعتقد أننا نعرف المفاوضين الأميركيين جيدًا ، لقد التقينا بهم عدة مرات في مناسبات مختلفة”.