اليونيسف: أكثر من مئة مليون جرعة من اللقاح تم رفضها الشهر الماضي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 4:30 مساءً

قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» اليوم الخميس إن الدول الفقيرة رفضت الشهر الماضي أكثر من مئة مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي توزعها مبادرة كوفاكس العالمية، بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.

وقالت إتليفا كاديلي مديرة شعبة الإمدادات بالمنظمة لمشرعين في البرلمان الأوروبي «أكثر من مئة مليون جرعة من اللقاح تم رفضها فقط في شهر ديسمبر».

وأضافت أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الجرعات التي تم تسليمها صلاحيتها محدودة.

وقالت كاديلي إنه الدول الفقيرة اضطرت أيضا لتأجيل الإمدادات لأن مرافق التخزين لديها غير كافية بما في ذلك عدم وجود مبردات لحفظ الجرعات.

ولم ترد اليونيسف على استفسار بشأن عدد الجرعات التي تم رفضها إجمالا حتى الآن.