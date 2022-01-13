انت الان تتابع خبر انتقاما لسليماني.. إيران تنشر فيديو غريب يحاكي اغتيال ترامب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويبدأ الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعنوان "الانتقام أمر لا مفر منه" بلقطة لما يفترض أن يكون "منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020



ويظهر علم أمريكي يلوح بمهب الريح في ملعب للجولف، حيث يقف ترامب مرتديًا قبعة حمراء "MAGA" وأربعة رجال آخرين، ثم يظهر الفيديو سيارة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد بكاميرا مثبتة ونرى مشغل طائرة من دون طيار في مكتب مليء بالشاشات.ويظهر على الشاشة بجانبه صورة لسليماني ويقوم المشغل باختراق دائرة تلفزيونية مغلقة قريبة بحيث يمكن للمركبة، التي يتم التحكم فيها عن بعد المرور دون أن يلاحظها أحد.

ثم تظهر لقطات جوية من طائرة مسيرة وهي تقترب من منتجع ترامب Mar-a-Lago بينما تقوم السيارة الصغيرة بالتكبير على القائد العام السابق في ملعب الغولف.

وبعد ذلك يخترق مشغل الطائرة المسيرة هواتف ترامب وشخص آخر، وتظهر رسالة مفادها: "قاتل سليماني والشخص الذي أصدر الأمر سيدفع الثمن".

ينتهي الأمر عندما تحلّق الطائرة المسيرة مباشرة فوق دونالد ترامب بينما يقرأ الرسالة المشؤومة على هاتفه.

ويتم بعد ذلك قطع الشاشة إلى اللون الأسود مع ظهور رسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية: "الانتقام محدد".