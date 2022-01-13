اخبار العالم

الأمر الولائي والتنافس على رئاسة الجمهوية في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الأمر الولائي والتنافس على رئاسة الجمهوية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بأمر ولائي.. المحكمة الاتحادية توقف عمل رئاسة البرلمان،، والاطار يعد القرار انتصارا للديمقراطية.
= تعويل شعبي على الوجوه الجديدة في البرلمان،، وتخوف من استمالة المستقلين لصفقات تقسيم المناصب.

= الديمقراطي والاتحاد يتنافسان على رئاسة الجمهورية.. والحلبوسي يدعم ترشيح الخنجر نائباً للرئيس.

= إصابات اليومية تواصل الارتفاع.. والتربية تدعو الطلبة الى استثمار فرصة الدوام الحضوري للتعلم والاجتهاد.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا