= إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع.. والتربية تدعو الطلبة الى استثمار فرصة الدوام الحضوري للتعلم والاجتهاد.

= تعويل شعبي على الوجوه الجديدة في البرلمان،، وتخوف من استمالة المستقلين لصفقات تقسيم المناصب.

انت الان تتابع خبر الأمر الولائي والتنافس على رئاسة الجمهوية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية