تطور حجم انتاج قطاع التعليم خلال 4 سنوات..10.7% نمو عن العام السابق

وإيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميا وسلوكيا، تولى خطط التنمية المتتابعة اهتماما بالغا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، وهو ما يجسده التحسن المطرد فى مركز مصر فى مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلا 0,707 درجة وفقا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2020.

وتستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) زيادة انتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال العام المالى الجارى ليصل لنحو 146.4 مليار جنية بنسبة نمو 10.7% عن العام السابق.

وفى هذا الصدد، نستعرض تطور انتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال السنوات السابقة وبالمقارنة مع العام الجارى:

1 - بلغ حجم انتاج قطاع التعليم خلال عام 2018/2019 نحو 106.5 مليار جنيه.

2- بلغ حجم انتاج قطاع التعليم خلال عام 2019/2020 نحو 118.6 مليار جنيه.

3- بلغ حجم انتاج قطاع التعليم خلال عام 2020/2021 نحو 132.3 مليار جنيه.

4- تستهدف الخطة بلوغ انتاج قطاع التعليم خلال العام الجارى 2021/2022 نحو 146.4 مليار جنيه.