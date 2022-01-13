السعودية تؤكد حرصها على استقرار الأوضاع في كازاخستان

الرياض: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لنظيره الكازاخستاني مختار تليوبيردي حرص الرياض على استقرار الأوضاع في كازاخستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بن فرحان مع تليوبيردي أمس الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوكالة أن الطرفين ناقشا “آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت السفارة السعودية في كازاخستان، قد طلبت التقيد بتعليمات حظر التجوال التي فرضتها السلطات الكازاخستانية، على خليفة التظاهرات والاضطرابات في البلاد.

ودعت السفارة السعودية في كازاخستان، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى التقيد بتعليمات حظر التجوال اعتبارا من 5 – 19 يناير، من الساعة 11 مساء وحتى 7 صباحا.

وفي وقت سابق هذا الشهر شهدت كازاخستان موجة احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال، سرعان ما تطورت إلى أعمال شغب ونهب واشتباكات مسلحة في عدد من المدن.