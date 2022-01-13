'كاف' يصدر بيانا حول احداث مباراة تونس ومالي بكأس افريقيا

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي: "فيما يتعلق بمباراة كأس أمم أفريقيا بين تونس ومالي التي لعبت في ليمبي يوم 12 كانون الثاني 2022، تجمع الكاف جميع التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة".



وأضاف: "في هذه المرحلة، الكاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات".

وأطلق الحكم الزامبي جيناوي سكازوي صافرة نهاية مباراة تونس مع مالي، حيث كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 85 من عمر المواجهة.

وبعد تصحيح الخطأ كرره سكازوي وأعلن نهاية المباراة مجددا قبل نهاية الدقيقة 90 رغم توقف اللعب عدة فترات في الشوط الثاني، واللجوء لتقنية حكم الفيديو "VAR"مرتين.

وبدا أن المباراة ستستكمل بعد صفارة النهاية في مشهد غريب.



ورغم تسليم جائزة رجل المباراة، واكتمال التجهيزات للمؤتمرات الصحفية عقب اللقاء، قرر الاتحاد الأفريقي "كاف" إكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

ونزل لاعبو منتخب مالي إلى أرض الملعب مجددًا، لكن تونس قررت عدم اللعب لينهي الحكم المباراة للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كان الحكم الرابع بدلًا من الزامبي جيناوي سكازوي.

ومنح هذا الفوز مالي 3 نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة،بالتساوي مع غامبيا التي فازت على موريتانيا بنفس النتيجة.