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العراق من بينها.. ترتيب الدول العربية الاكثر احتياطا للذهب

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بغداد - ياسين صفوان - نشر مجلس الذهب العالمي أول تقرير له هذا العام حول ترتيب احتياطيات الذهب في الدول العربية.
وذكر المجلس في تقريره ان " تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس فيما حل العراق في المركز الخامس بـ 96.4 طن".

وكشف المجلس مؤخرا تقريره لشهر كانون الثاني 2022، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35571.3 طن من المعدن، بزيادة نحو 11 طنا عن تقرير شهر كانون الاول الماضي.


وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر كانون الثاني 2022:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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