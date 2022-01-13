اول تعليق من الاطار التنسيقي على قرار ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان

وقال امرلي في بيان ورد لـ الخليج 365، أننا "نثق بالقضاء وباستمرار نحتكم إليه ونحترم قراراته".

واضاف أن "أملنا كبير بأن يرى الشعب العراقي والعالم موقفا قانونيا تاريخيا بالقريب العاجل يحسم ماجرى في جلسة مجلس النواب الافتتاحية".



ودعا امرلي جميع الكتل السياسية إلى "الاحتكام إلى القانون والدستور وفتح حوار جاد وعدم إقصاء الشركاء" .