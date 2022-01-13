محمد بن راشد يطلق جسر 'إنفينيتي' في دبي

وقال بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "جسر إنفينيتي (اللانهاية).. تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة.. أطلقناها اليوم من دبي.. جسورنا نحو المستقبل.. طموحاتنا لا نهاية لها".

وكانت مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظمت فعالية توعوية في السلامة المهنية تحت مسمى "أكبر عدد من الجنسيات في جلسة سلامة إنشائية"، وبذلك حققت رقماً قياسيّاً جديداً دخلت من خلاله دبي ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال حشدها أكبر عدد من الجنسيات في فعالية واحدة، وعددها 75 جنسية.