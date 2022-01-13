سوريا.. مقتل 11 داعشياً بعد غارات روسية على شرق البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قتل 11 متطرفاً من داعش بعد غارات روسية استهدفتهم في مناطق صحراوية في شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.



وقال المرصد إن غارات سلاح الجو الروسي استهدفت مواقع التنظيم "في بادية السخنة وتدمر شرقي حمص وبادية دير الزور" وأن القصف طال "مغراً وكهوفاً يتوارى فيها عناصر التنظيم هناك".

وخلّفت الغارات 11 قتيلا و 20 مصاباً من التنظيم، حسب المرصد.

وأحصى المرصد أكثر من 229 غارة جوية روسية ضد أهداف مماثلة في البادية السورية منذ بداية 2022.

وكانت ضربات اليوم الخميس الروسية "الأكثر فتكاً" منذ نوفمبر (تشرين الثاني)الماضي، عندما أفاد المرصد بمقتل 16 متطرفاً.

ويشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات على قواعد وآليات عسكرية في البادية المترامية الأطراف الممتدة بين محافظتي حمص، ودير الزور، عند الحدود مع العراق، والتي انكفأ اليها مقاتلو التنظيم منذ إعلان إسقاطه في مارس(آذار) 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.