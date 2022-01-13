شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي يرسل أطباء عسكريين إلى نيويورك ونيو جيرسي (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم الخميس، أن من المقرر أن يقدم الجيش الأمريكي مساعدات جديدة للمستشفيات في نيويورك، ونيوجيرسي، في الوقت الذي تكافح فيه الولايتان موجة جديدة من المرضى في المستشفيات للعلاج بسبب تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن اليوم الخميس نشر إدارته لأطباء عسكريين وأطقم تمريض وغيرها من فرق الجيش، في 6 مستشفيات في 6 ولايات، من بينها "مستشفى كوني آيلاند" في بروكلين و"المستشفى الجامعي" في نيوارك.

ومن المقرر أن يعلن بايدن عن المساعدات في خطاب عن أحدث استجابة من إدارته لتفشي وباء كورونا، مع التركيز على زيادة الفرق والمساعدات إلى الولايات.