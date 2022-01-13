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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
سجلت السلطات الصحية السعودية، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بواقع 5499 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 599044 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2978 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 555035 حالة.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8901 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 262 حالة.