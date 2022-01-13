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حملات أمنية بألمانيا بعد استخدام شهادات تطعيم مزورة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

فتشت الشرطة الألمانية في 4 ولايات شقق أكثر من 100 شخص يشتبه في شرئائهم شهادات تطعيم مزورة لإثبات التطعيم ضد .

 

وضبط المحققون في الحملة صباح اليوم الخميس شهادات تطعيم وهواتف ذكية.

 

وأعلن متحدث باسم الشرطة أخذ عينات دم من المتهمين للتحقق من تطعيمهم.

 

وأوضحت الشرطة أن التفتيش بدأ بعد الاشتباه في طبيب أسرة بمقاطعة دوناو-ريز بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا أعطى لقاحات وهمية، وأصدر شهادات تطعيم دون تطعيم فعلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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