شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يرفع شعار "بأيد وعقول وابتكارات وهمم مصرية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكعادته كل عام، يرفع منتدى شباب العالم شعار "بأيد وعقول وابتكارات وهمم مصرية"، أمام رواد الأعمال المصريين، من الشباب المتميزين اللذين لديهم من الأفكار الابتكارية، ما يقدمونه بتفرد وإدقان شديد، يلفت الأنظار إليه، ومن هذا المنطلق، وكما عودنا دائما في جميع نسخاته السابقة، يفتح أبوابه أمام كل المبتكرين الشباب، لعرض منتجاتهم المميزة، في أجنحة منطقة الـ "الفريدم زون".

وكان هو شعار "بأيد وعقول وابتكارات وهمم مصرية"، الذي رفعه منتدى شباب العالم 2022، في نسخته الرابعة، فرصة كبيرة أمام ضيوف المنتدى، للتعرف على منتجات رواد الأعمال المصريين، التي تميزت بالأفكار المبتكرة، وجودة الخامات والصناعة، والإقبال على التعرف بمكونات صناعتها وشراءها.

من بين رواد أعمال المصريين، كان جناح "مافيركس"، الذي يعيد تدوير واستخدام المعادن، مثل ماكينات الألات الكاتبة القديمة، وقطع غيار السيارات المستعملة، في صناعة منتجات ديكور مميز، يصلح للمنازل والمكاتب، ولأي مكان، تنوعت بين وحدات إضائة "أبجورات"، وقطع ديكور مكتبية وماسك تابلت.