شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة رسوم الترخيص المؤقت للمشروعات متناهية الصغر بالاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وقسمتها إلى نوعين، المشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، والمشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع.

وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، فالمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 1000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر لا تجاوز 25 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 500 جنيه.

وبخصوص المشروعات متناهية الصغر، فالمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها يقل عن مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 1000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها لا يجاوز 500 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 500 جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، حيث تنص المادة 58، علي أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.