رغم الأمطار.. تداول 243 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، رغم موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار تزامنًا مع نوة "الفيضة الكبرى".

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 93 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، بينهم 35 تباشر عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأشار بريقع، إلى أن إجمالي البضائع المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغ 243 ألف طن تقريبًا، فضلًا عن 2111 حاوية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار خفيفة ورياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.