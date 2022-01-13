حارات للتحويلات المرورية.. توجيهات من محافظ الجيزة بشأن الخطين الثالث والرابع للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا مع رئيس هيئة المترو والمسؤولين من الجانبين للوقوف على المعوقات التي تواجه القائمين على تنفيذ الخطين الثالث والرابع لمشروع مترو الأنفاق بنطاق المحافظة والعمل على سرعة حلها لإنجاز المشروعات وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها وذلك بحضور الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وأشار محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن المشروع القومي لمترو الأنفاق يمثل إضافة حيوية لوسائل النقل والمواصلات التي تتيحها الدولة المصرية للمواطنين وتساهم في تقليل الاعتماد على مركبات السرفيس والنقل الجماعي بما يعود على تقليل الكثافات المرورية بالشوارع خاصة المناطق السكنية المزدحمة.

ولفت إلى أن مشروع الخط الرابع الذي تم بدء العمل به منذ شهور سيقضي على الازدحام المروري المعروف في شوارع الهرم وفيصل والمريوطية والمنصورية ويساهم في ربط مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام وشارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة ومن ثم لدى اكتمال المشروع ستحدث سيولة مرورية كبيرة في هذه المنطقة المحورية والاستراتيجية.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار جهود التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والهيئة القومية لمترو الأنفاق لتذليل كافة المعوقات مع وضع جدول زمني محدد للانتهاء منها.

وشدد على ضرورة تخصيص حارات للطوارئ بمسار محطات مترو الأنفاق الجاري العمل بها خاصة وأن الأعمال تتم بمحاور حيوية بحاجة إلى تخصيص حارات لإجراء التحويلات والبدائل المرورية الطارئة للتسهيل على المواطنين، مشددا على ضرورة توجيه الشركات المنفذة للأعمال بعدم إلقاء المخلفات الناتجة عن الأعمال بالطريق العام لتلاشي حدوث أي إعاقات مرورية وحفاظاً على المظهر الحضاري.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق على توقيع غرامات على الشركات العاملة في حال إلقاء مخلفات الأعمال بالطريق العام مع المتابعة الدورية لمواقع العمل مشيدا بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة وشركات المرافق لسرعة تذليل أي معوقات وإنجاز أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع المشروع خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في سرعة البدء في تنفيذ المشروع.​