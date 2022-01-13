محكمة ألمانية تقضي بسجن ضابط سوري سابق مدى الحياة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

في ختام محاكمة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة ألمانية بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد مدى الحياة لإدانته بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وينص الحكم الذي صدر اليوم الخميس عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.