بسبب الامطار.. انقطاع خط الكهرباء الناقل بين أربيل والسليمانية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، انقطاع خط الكهرباء الناقل بين أربيل والسليمانية بسبب الأمطار.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، انه "فجر اليوم بدأت أمطار ترابية بالهطول وفي الساعة السابعة صباحا حدثت فيضانات في بعض الأحياء السكنية"، مبينا ان "هناك اضراراً طالت خطوط الكهرباء ومنها انقطاع خط الكهرباء الناقل بين أربيل والسليمانية، واضراراً مادية ببعض المنازل والمحال التجارية".

واضاف انه "سيتم تعويض المواطنين المتضررين من السيول".