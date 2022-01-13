الصحة العالمية تؤكد أن ارتفاع الإصابات بكورونا في شرق المتوسط بـ89%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن الإصابات بكورونا ارتفعت 89% في منطقة شرق البحر المتوسط، في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) مقارنة مع الأسبوع السابق لكن الوفيات انخفضت 13%.



وذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، أن من بين 22 دولة معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 دولة إصابات بأوميكرون.

وقال إن "6 دول في المنطقة طعمت أقل من 10% من سكانها".