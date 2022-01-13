بالأرقام.. ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال تقرير لبناني إن أسعار جميع المحروقات شهدت ارتفاعاً جديداً اليوم الخميس.



وحسب وكالة الأنباء اللبنانية اليوم، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 3 آلاف ليرة، والـ98 أوكتان 3 آلاف ليرة والديزل أويل 16600 ليرة والغاز 14 ألف ليرة.

وتأتي الزيادة بعد ارتفاع آخر أول أمس الثلاثاء.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية، وتراجع التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع الدين العام، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية.