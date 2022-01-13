كوريا الجنوبية تؤكد القدرة على رصد واعتراض صاروخ بيونغ يانغ الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن جيشها قادر على رصد واعتراض ما تقول كوريا الشمالية، إنه صاروخ أسرع من الصوت.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المتحدث باسم الوزارة بو سيونغ شان "دعوني أوضح لكم أن الجيش الكوري الجنوبي يملك قدرات ليس فقط لرصد هذا المقذوف، ولكن أيضاً لاعتراضه"، مضيفاً "نحن أيضاً نعمل باستمرار على تعزيز نظامنا للرد".

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت الأربعاء الماضي، وأمس الأول الثلاثاء اختباراً ناجحاً لصواريخ أسرع من الصوت.