منذ أكتوبر 2018.. مخزونات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018، لكن مخزونات البنزين قفزت بسبب طلب ضعيف.



وتراجعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من يناير(كانون الثاني) الجاري إلى 413.3 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضاً قدره 1.9 مليون برميل، وهذا هو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي في مخزونات النفط الأمريكية.

وهبطت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وجاء السحب من مخزونات النفط على الرغم من تراجع نشاط مصافي التكرير مع تخفيض استهلاكها للخام بمقدار 294 ألف برميل يومياً وهبوط معدلات التشغيل 1.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات البنزين الأمريكية قفزت 8 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 240.8 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 2.4 مليون برميل.

وتراجعت إمدادات البنزين الأسبوع الماضي إلى 7.9 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ فبراير(شباط) 2021، وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل مقابل توقعات لارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 784 ألف برميل يومياً إلى 4.11 مليون برميل يومياً.