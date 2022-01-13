5.5 ملايين وفاة و 315 مليون إصابة وتوزيع 9.5 مليارا لقاح كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم قفز إلى 315.4 مليوناً إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أُعطيت 9.53 مليارات.



وأظهرت أحدث البياناتعلى موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 315.390 مليونا، وأن عدد الوفيات بلغ 5.510 ملايين

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت عبر العالم تجاوز 9.531 مليارات.