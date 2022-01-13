تقرير يكشف عن 44 مرشحاً للرئاسة في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال تقرير عراقي، اليوم الخميس، إن عدد المتقدمين للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد بلغ 44 مرشحاً.



وقالت صحيفة "الصباح" الحكومية اليوم، إن العدد بلغ 44 مرشحاً حتى ظهر أمس الأربعاء، وأن العدد مرشح للارتفاع بنهاية الدوام اليوم.

وفتح البرلمان العراقي باب الترشيح لمدة 3 أيام، تنتهي اليوم، للترشح لمنصب الرئيس العراقي للأعوام الأربعة المقبلة.

وبحسب العرف السياسي السائد في العراق بعد 2003 فإن منصب الرئيس العراقي من حصة الأكراد حصراً.

وذكرت مصادر كردية أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، سيتفقان على تسمية مرشح لشغل المنصب وسيعرض على البرلمان العراقي للتصويت عليه.

ووفق المصادر، جدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل المنصب لدورة ثانية، فيما يلوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح هوشيار زيباري.

ومن المنتظر انتخاب الرئيس الجديد خلال المهلة الدستورية التي تنتهي في 9 فبراير (شباط) المقبل.