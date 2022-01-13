شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كازاخستان تعلن نهاية عملية مكافحة الإرهاب اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المكتب الصحافي للجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الخميس إلغاء "المستوى الأحمر" لخطر الإرهاب في 14 منطقة بكازاخستان، بما فيها العاصمة.



وأضاف البيان حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن نوفوستي الروسية، "انتهاء عملية مكافحة الإرهاب وإلغاء المستوى الأحمر لمخاطر التهديد الإرهابي" مدن كازاخستان.

وفي المقابل، يستمر في مدينة ألماتا، ومحيطها، العمل بالتدابير الأمنية "لتحديد واحتجاز الإرهابيين والمتورطين في أنشطة إجرامية" ومكافحة الإرهاب فيها.