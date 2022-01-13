الصحة العالمية تكشف أن الوضع في تيغراي إهانة للإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يطرأ أي تحسن على الوضع في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا من حيث الوصول الطبي والإنساني، بل يزيد تعقيداً وتدهوراً، ويشكل "إهانة للإنسانية".



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن الوكالة الأممية سعت إلى التوصل إلى طريقة لنقل الأدوية إلى تيغراي، وغيرها من المناطق المتأثرة بالصراع، مثل عفر وأمهرا، وأضاف :"سُمح لنا بإرسال الدواء إلى إقليمي عفر وأمهرا، ولم يُسمح بإرسال شيء إلى تيغراي"

واستطرد "أنا من تلك المنطقة، من تيغراي، شمال إثيوبيا، ولكني أقول ذلك دون أي تحيّز. ما أقوله هو الحقيقة، الوضع خطير. لا مكان آخر في العالم تجدون فيه أزمة مثل التي تشهدونها في شمال إثيوبيا خاصة في تيغراي".

وتابع "تخيّلوا حصاراً كاملاً لـ7 ملايين شخص لأكثر من عام، لا يوجد طعام، ولا دواء، ولا كهرباء، ولا اتصالات، ولا إعلام لا أحد يستطيع الإبلاغ عما يحدث ولا توجد هواتف، أعتقد أن الوصول إلى العائلات صعب، ولا يوجد نقد ولا خدمات مصرفية، تخيلوا أثر كل ذلك على الصحة".

وقال: "حتى في سوريا، لدينا وصول، حتى خلال أسوأ أوقات الصراع في سوريا، وفي اليمن أيضاً الشيء ذاته، لدينا إمكانية الوصول وننقل الدواء. أما في تيغراي فلا شيء يدخل منذ 6 أشهر".