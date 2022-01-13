محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بإطسا ويوسف الصديق

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، للوقوف على سير الأعمال ونسب التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء مجلسي مدينتى إطسا ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء شركات الخدمات والمرافق، ووفد جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثلي دار الهندسة، ومسئولي المكاتب الهندسية والشركات المنفذة للأعمال.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول استعراض معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على آليات العمل ومعدلات التنفيذ والمعوقات إن وجدت.

وأضاف معاون المحافظ، أنه جرى مراجعة نسب التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والصحة، والكهرباء، والغاز، والمجمعات الخدمية والزراعية، فضلاً عن مراكز الشباب والرياضة، وأعمال الكباري.

ووجه المحافظ بإعداد بيانات تفصيلية دقيقة، لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمعدلات تنفيذها ومراحل أعمالها وجداولها الزمنية، من قبل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مع بحث أنسب الحلول لمعوقات تنفيذ محطة الرفع بقرية الزعفراني التابعة لمركز إطسا.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التنسيق بين مسئولي دار الهندسة ومسئولي الكهرباء والري لتنفيذ الأعمال بشكل متكامل، ووجه مسئولي الأبنية التعليمية بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال شبكات الصرف الصحي لخدمة المدارس التي جرى الانتهاء منها.

ولفت المحافظ، الى أنه صدر قرار مجلس الوزراء يتضمن الموافقة على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها بالتراخيص الجديدة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولي الطرق والشركات المنفذة لأعمال رصف الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، بطول 60 كيلو متر.