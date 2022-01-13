قطاع الدراسات العليا يبحث رفع ملف جامعة سوهاج على موقع تايمز

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة مركز النشر العلمي، وعددًا من وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري تحرير المجلات العلمية بكليات الجامعة المختلفة؛ لبحث إجراءات رفع ملف الجامعة على موقع تصنيف الجامعات التايمز Times Higher Education العالمي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، إن الجامعة تسعى إلى مزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية، من خلال دعم احتياجات البحث العلمي وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية.

فيما قال الدكتور حسان النعماني إنه يجري بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الجامعة والارتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، مضيفًا أنه جرى خلال الاجتماع عرض المجلات العلمية الدورية المنتظمة بمركز النشر العلمي، والمجلات الأخرى التي تصدر عن الكليات، والتي اجتازت الدرجة النهائية في تقييم المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب مناقشة آليات رفع تقييم بعض المجلات.