شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 317 ملايين و694 ألفا و760 مصابا، حتى صباح الخميس.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و531 ألفا و387 حالة، فيما تعافى 262 مليونا و912 ألفا و641 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

سجلت ألمانيا 81417 إصابة جديدة بكوفيد-19، الخميس، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. وكان المستوى القياسي السابق للإصابات اليومية قد بلغ أكثر من 80 ألفا، الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن 7 ملايين و743288. كما زادت الوفيات 316 ليبلغ الإجمالي 115051 وفاة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 44187 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و214253.

كانت الزيادة القياسية السابقة قد سجلت، الثلاثاء، عندما تم رصد 33626 إصابة جديدة.

وأعلنت المكسيك أيضا تسجيل 190 وفاة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 الأربعاء. وبذلك يرتفع مجمل الوفيات المؤكدة بالفيروس في المكسيك منذ بداية الجائحة إلى 300764.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 190 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضا من 221 في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 124 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 166 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 31 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 32 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى الأربعاء 104379 إصابة مؤكدة، بينما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

سجلت وزارة الصحة المصرية 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 932 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 395688 من ضمنهم 329802 حالة تم شفاؤها، و22042 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، تسجيل 87471 إصابة جديدة و133 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و716931 إصابة منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620371.

سجلت أستراليا، الخميس، أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس، فيما ضغط بشدة على سلاسل الإمداد وأجبر السلطات على تخفيف قواعد الحجر الصحي لفئات أخرى من العاملين.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في بداية الجائحة، سجلت أستراليا قرابة مليون إصابة خلال الأسبوعين الماضيين مع تكيف الناس تدريجيا على التعايش مع الفيروس في ظل تخفيف القيود. وقفز إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ ظهور الجائحة إلى 1.4 مليون تقريبا.

وبلغ إجمالي عدد المصابين الجدد بالمستشفيات ووحدات العناية الفائقة مستويات قياسية، لكن السلطات تقول إن الأنظمة الصحية قادرة على مواكبة الزيادة في الإصابات.

كما تم تسجيل 53 وفاة جديدة، الخميس، غير أن معدل الوفيات خلال موجة أوميكرون أقل من موجات سابقة في أستراليا. وحصل أكثر من 92 بالمائة من السكان فوق 16 عاما على جرعتي لقاح، بينما تتسارع حملة لإعطاء جرعات تنشيطية.