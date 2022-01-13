لهذا السبب.. بنزيما يشكر الجماهير السعودية عقب الكلاسيكو

وسجل الأهداف لريال مدريد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي في الدقائق 25 و72 و98، بينما سجل لبرشلونة لوك دي يونج وأنسو فاتي في الدقيقتين 41 و83.

وقال بنزيما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، وبرشلونة دائمًا قوي، حيث قام باللعب بشكل جيد، ولا أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة كلاسيكو بيننا".

وعن الضربة التي تعرض لها، أوضح: "أنا بخير، كانت مجرد ضربة في الكتف".

وتابع أفضل لاعب في المباراة: "نستحق الفوز بالمباراة، وكان انتصارا صعبا للغاية، وقاتلنا من الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وأردف بنزيما: "أشعر بالسعادة والفخر بفضل الجماهير السعودية التي أعطتني الثقة للظهور بأفضل شكل في الملعب، وشكرًا للجماهير في الرياض".

وبتأهل ريال مدريد، يضرب الميرنجي موعدًا في النهائي مع الفائز بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.