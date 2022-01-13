الأمن العراقي ينفذ ضربة جوية ثانية ضد عناصر تنظيم داعش شمالي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت قوات عراقية، اليوم الخميس، ضربة جوية ثانية ضد عناصر تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد



وأكدت خلية الإعلام اللأمني، في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج أحد الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد".

ونقلت عن مصدر أمني، قوله الخميس إنه تم استهداف "وكر إرهابي مهم" شمالي بغداد.

وركزت مقاتلات القوات العراقية على وكر ارهابي مهم ضمن شاطئ التاجي".

وكانت المقاتلات العراقية قد وجهت 8 غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي قرب حدود محافظتي صلاح الدين وغرب نينوى.

يواصل العراق ملاحقة فلول تنظيم داعش بعد إعلان هزيمته رسميا عام 2017، بانتهاء سيطرته على كامل الأراضي التي بسط نفوذه فيها حينما شن التنظيم هجوما واسعا في 2014.

ورغم الهزيمة لا يزال التنظيم يمثل أبرز التحديات أمام العراق على الصعيد الأمني.

ومؤخرا كثف داعش من هجماته وفي نهاية العام الماضي استولى على قرية حدودية في الغرب لعدة ساعات، في واقعة نادرة منذ هزيمته واعتماده تكتيكات الهجمات الإرهابية.