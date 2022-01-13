حدث ليلا| تحرك عاجل بشأن معدية أشمون بالمنوفية.. و15 رسالة للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تحرك عاجل من رئاسة الجمهورية بعد حادث معدية أشمون بالمنوفية

قالت مصادر رفيعة المستوى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

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15 رسالة للرئيس السيسي خلال لقاء شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل، خلال لقائه مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الأربعاء، في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ.

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"جريمة طبية".. خالد منتصر يتهم طبيباً بالتسبب في موت وائل الإبراشي​

اتهم الكاتب والمفكر خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

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السيسي: المرأة المصرية ساعدت في نجاح الإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"أنا منحاز جدًا للمرأة، والحكومة زعلانة، وده احترامًا وتقديرا للمرأة في مصر متابعا:"فيما يخص تمكين المرأة، فالسيدات في مصر عارفين الموضوع ده".

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"الناجية الوحيدة".. النيابة تحقق في وفاة 3 من أسرة واحدة في تسرب غاز بإمبابة

تُجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في وفاة ٣ أفراد من أسرة واحدة، بسبب تسرب غاز داخل شقتهم بإمبابة.

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الشعب لا يُقاد بالقوة.. السيسي: "قُلت لسفيرة أمريكا الإخوان مش هيكملوا في الحكم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه التقى السفيرة الأمريكية في عام 2011، وسألته من سيحكم الشعب المصري فقال الرئيس "الإخوان"، لكنهم لن يكملوا في الحكم كثيرًا.

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الصحة العالمية: حصار تيجراي يسبب جحيمًا لسكانه ويمثل "إهانة للإنسانية"

قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن حصارًا يحول دون وصول الأدوية وغيرها من اللوازم المنقذة للأرواح إلى إقليم تيجراي يسبب "جحيما" في المنطقة التي تشهد حربا ويمثل "إهانة للإنسانية".

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