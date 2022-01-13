عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جنون الصواريخ.. واشنطن تسعى لعقوبات أممية ضد كوريا الشمالية

الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد إن واشنطن تسعى في مجلس الأمن لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.



تحركات أمريكية لفرض عقوبات على بيونج يانج بعدما أجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية.

وقالت توماس-جرينفيلد على تويتر: "تقترح الولايات المتحدة فرض عقوبات من الأمم المتحدة في أعقاب إجراء كوريا الشمالية 6 تجارب لصواريخ باليستية منذ سبتمبر /أيلول 2021، كل منها يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ولم تتضح على الفور تفاصيل أخرى بشأن العقوبات المقترحة.

والأربعاء أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على 5 كوريين شماليين بعد تجربة صاروخية لبيونج يانج.

وأعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت، الثلاثاء، ما قد يكون صاروخا باليستيا، في ثاني إطلاق من نوعه خلال أسبوع.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أيام من حث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، جيش بلاده على إحراز مزيد من التقدم العسكري.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي "صاروخا أسرع من الصوت" نجح في إصابة هدف يوم الأربعاء الماضي.

ويسلط الإطلاق الضوء على تعهد الزعيم الكوري الشمالي في بداية العام الجديد، بدعم الجيش لمواجهة وضع دولي غير مستقر، وسط تعثر المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وأيرلندا واليابان وبريطانيا، دعت في بيان مشترك الإثنين، كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن أي أنشطة جديدة مزعزعة للاستقرار"، بعد اختبارها الأسبوع الماضي صاروخا فرط صوتي.