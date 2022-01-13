شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية تشيد بمنتدى الشباب: العالم يتجه للغلق ومصر تنظم حدث عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هدى عمار النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها المرة الأولى التي تحضر فيها منتدى شباب العالم، متابعة: شرف في أن أحضر منتدى شباب العالم ضمن وفد التنسيقية للمنتدى.

وأضافت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى: شعرت بالفخر عندما حضرت منتدى شباب العالم ورأيت فكرة أن المنتدى يجمع شباب من 196 دولة وتقدم له أكثر من 500 ألف شاب للحضور من مختلف دول العالم.

وتابعت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أصبحت بهذه الريادة ليس على مستوى المنطقة أو أفريقيا بل في العالم فهو أمر يدعو للفخر، حيث إن الشباب من كافة الجنسيات مبهورين بالحدث، فالعالم يتجه للغلق بسبب كورونا ولكن مصر في اتجاهها للتنمية بشكل واسع وتواجه تحديات كبيرة وتثبت نجاحا، وتنظيم منتدى شباب العالم بهذا المستوى العالى رغم أزمة كورونا هو أمر رائع.