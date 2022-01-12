27 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نقابة المهندسين في أسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن تقديم 27 مرشحًا أوراق ترشحهم على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وأوضح المهندس عبد العاطي فتح الله، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أن اليوم الأول من فتح باب الترشح شهد تقدم 3 مرشحين على مقعد النقيب هم:"المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، والمهندس الهيثم عبد الحميد نصر، والمهندس أبو العيون عرفات توني، بينما لم يتقدم أي مرشح بأسيوط للترشح على منصب النقيب العام، والأعضاء المكملين.

يذكر أنه جرى تحديد يومي الأحد والإثنين 30 ،31 يناير الجاري لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط لاختيار رئيس النقابة الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير المقبل.