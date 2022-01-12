فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي لـ"تطوير الذات" لمعلمي الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي الخاص بـ "تطوير الذات" للعاملين بقطاع التعليم بالمحافظة.

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن البرنامج ينظم بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وضمن الخطة النصف سنوية للإدارة.

وأوضح جمال، أن مدة البرنامج 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، ويهدف لتنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية.

ولفت جمال، إلى أن شروط التقدم للبرنامج هي أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع تعليم المحافظة من جميع الإدارات التعليمية الخمس، ويكون حاصلًا على مؤهل عالي، وعدم الحصول على جزاءات او إحالة للمحاكمة التأديبية مع تقديم طلب مرفق به بيان حالة معتمد، فيما يستمر تلقي طلبات الالتحاق بمقر إدارة التدريب بالمديرية حتى الخميس 20 يناير الجاري، لمنح أكبر فرصة للاستفادة الجميع من التدريب.