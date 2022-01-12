وزير الإعلام اليمني: ساعات تفصلنا عن تحرير مديرية حريب

حرية اليمن السعيد عملية إنمائية جديدة أكدت الانتصارات المتتالية، وتحرير العديد من المديريات أن للتحالف دورا أساسيا ومهما في الانتصار على الحوثيين.أوضح ذلك إعلان الناطق... صنعاء: الوكالات صنعاء: الوكالات 09 جمادى الآخرة 1443 هـ 09 جمادى الآخرة 1443 هـ

تحذيرات تطلقها تحركات لميليشيات في ليبيا مع إصدار بريطانيا التحذير لرعاياها قبل أيام لمغادرة ليبيا، ظهرت مخاوف من صدامات وصراعات للميليشيات التي تسعى للسلطة والمال.وتشهد... طرابلس: الوكالات طرابلس: الوكالات 09 جمادى الآخرة 1443 هـ 09 جمادى الآخرة 1443 هـ

تأجيل مظاهرات السودان أجلت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، المظاهرة التي كانت مقررة الأربعاء، إلى اليوم الخميس. وحثت اللجان المشاركين في... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 09 جمادى الآخرة 1443 هـ 09 جمادى الآخرة 1443 هـ

ميقاتي يسعي لعودة الحكومة سريعا أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأربعاء، السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع، قائلا: «سنتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن... بيروت: الوكالات بيروت: الوكالات 09 جمادى الآخرة 1443 هـ 09 جمادى الآخرة 1443 هـ

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