تأجيل مظاهرات السودان

أجلت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم، المظاهرة التي كانت مقررة الأربعاء، إلى اليوم الخميس. وحثت اللجان المشاركين في المظاهرات، التي قالت إنها ستتجه إلى مقر القصر الجمهوري في الخرطوم، على الالتزام بالسلمية والانضباط. وقالت في بيان سابق: «نقول لمجلس العسكر إننا نحن الشارع، الذي يقرر مصيره، وإن آلتك القمعية لم ولن تحدد لنا متى وأين سنخرج».

ويرى مراقبون أن التأجيل جاء ضمن تكتيكات جديدة، الهدف منها إرهاق الأجهزة الأمنية، التي دائما ما تتخذ إجراءات مسبقة، مثل إغلاق الجسور والطرق.