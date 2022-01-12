ميقاتي يسعي لعودة الحكومة سريعا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأربعاء، السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع، قائلا: «سنتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت». وجدد ميقاتي، خلال رعايته حفل إطلاق «التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان»، «السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع، حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ، قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا». وأكد أن «اللبنانيين يتطلعون إلى عودة الحياة إلى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور». مشيرا إلى أن الجهد الأول مطلوب من اللبنانيين، بقولة: "من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب" .

فيما أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، وقوف بلاده إلى جانب لبنان، ولكنه اشترط تقديم المساعدة الاقتصادية للبنان، بموافقة صندوق النقد الدولي على ذلك.