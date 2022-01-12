شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: منتدى شباب العالم شهد تطورا كبيرا فى نسخته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موجها حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع شركاء التنمية، "حديث سيادتك عن السياسات المالية، بدأت بالخبرة والتمويل، وده أمر واقع، وأهم ما ذكرته عن نقل الخبرة والمعارف، والحوار المستمر مع المجتمع وهذه مسألة هامة لتطوير البرامج، والدور الكبير في المجتمع المدنى ".

وتابع محي الدين في حديثه منذ أيام كنت في حوار مع نائب الأمين للأمم المتحدة للتطوير والتنمية، وكنت أهنئها لتجديد منصبها، وهناك سؤال منها ما هي الأولويات الأهم التركيز عليها عن أنظمة المتعددة الأطراف والمشاركة، باعتبار أن هناك دورا إقليميا ومحوريا لمصر، والأمر الآخر عن الدول متوسطة الدخل".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.



ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".



وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.